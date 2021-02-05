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Balkondan düşen genç kadının mucize kurtuluşu

İstanbul 'nda 35 yaşındaki Melda Kantar ölümden döndü. Babasıyla yaşadığı 5'inci kattaki evin balkonundan düşen genç kadın mucize eseri yaralı kurtuldu. Psikolojik sorunlaru olduğu öğrenilen Kantar'a ilk müdahaleyi komşular yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.2.2021 16:33 Son Güncelleme: 5.2.2021 16:40 ABONE OL
Balkondan düşen genç kadının mucize kurtuluşu

Cihangir Molla Bayırı sokakta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede babasıyla yaşayan Melda Kantar (35) öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle arka cephedeki balkondan düştü. Alt taraftaki binanın çatısına düşen kadını gören komşular hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Melda Kantar daha sonra ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan babanın ifadesine başvuran polis, soruşturma başlattı. Aynı binada yaşayan komşusu, "Kedini balkondan mı attı, olay nasıl oldu bilmiyoruz" dedi. Bir başka komşu ise, "5'inci kat balkonundan düşmüş, binanın arka tarafındaki boşluğa düşmüş" diye konuştu.

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Balkondan düşen genç kadının mucize kurtuluşu
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