Balkondan düşen genç kadının mucize kurtuluşu

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Melda Kantar daha sonra ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.