Balkondan düşen genç kadının mucize kurtuluşu

Cihangir Molla Bayırı sokakta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede babasıyla yaşayan Melda Kantar (35) öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle arka cephedeki balkondan düştü. Alt taraftaki binanın çatısına düşen kadını gören komşular hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI
Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Melda Kantar daha sonra ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.