Böylesi çok nadir avlanır

Bursa'da bir balıkçı tezgahında satışa çıkarılan Mako Mezgit cinsi balık, boyutlarıyla görenleri şaşırtıyor. Boyu 1,5 metre olan balığın ağırlığı ise tam 6 kilogram. Balık pazarında tezgaha çıkan dev Mezgit vatandaşların da büyük ilgisini çekti.

Bursa'da uzun yıllardır balık tezgahı işleten Kadir Altın'ın satışa sunduğu balıklar arasında yer alan dev mezgit balığı, şaşkınlık yarattı. Şuana kadar Türkiye'de en büyüğü 5 kiloluk olan Mako Mezgitler tezgaha çıkarken, 6 kilogramlık dev mezgit görenleri hayrete düşürdü. Tezgahın ilgi odağı olan balık, meraklısı olan bir vatandaş tarafından kilosu 60 TL'den satın alındı.