Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 5 Şubat 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri!

Müslümanların büyük huzura eriştiği mübarek günde Müslüman alemi kendilerine farz kılınan ibadetleri yerine getirmek üzere camilerin yolunu tutacak. Camiye gitmeden önce ise namaz vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 5 Şubat İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri…

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Her hafta olduğu gibi bu Cuma günüde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Koronavirüsü salgını sebebiyle tedbirlere uyarak namazlarını kılan milyonlarca kişi Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırmaya başladı.