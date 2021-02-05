'Domuz yağı ile büyü' soruşturmasında flaş karar!

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Kezban M. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ortaya çıktı. Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararında, 'mala zarar verme' suçunun oluşmadığı belirtilerek, herhangi bir zarar tespit tutanağının oluşturulmadığı ve zararın meydana gelmediği anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı dair karar verildiği ifade edildi.

Kezban M.'nin savcılık ifadesine de yer verilen kararda özetle, eşinin başka bir kadınla gönül ilişkisini öğrendiğini, ismini bilmediği bir kişiden kreme benzer sıvı aldığını, eşinin gönül ilişkisi olduğu kişinin evinin zil kenarı ve duvarlarına sürdüğünü belirttiğine yer verildi.