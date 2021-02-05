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'Domuz yağı ile büyü' soruşturmasında flaş karar!

'de, geçen yıl inanılmaz bir olay yaşanmıştı... Kezban M. kocasının yasak aşk yaşadığı kadını ondan uzaklaştırmak için ilginç bir plan yaptı. 37 yaşındaki Kezban M., 'öteki kadının' oturduğu apartmana domuz yağı benzeri bir krem sürerek büyü yaptı. Olaydan sonra gözaltına alınan kadınla ilgili mahkemeden karar çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 5.2.2021 13:35 Son Güncelleme: 5.2.2021 13:40 ABONE OL
'Domuz yağı ile büyü' soruşturmasında flaş karar!

Kezban M., geçen yıl 8 Nisan'da Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanın girişindeki halı ile zil, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürerek ayrıldı. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan ve 52 ailenin yaşadığı apartmanda koronavirüs paniğine yol açan Kezban M., polis tarafından gözaltına alındı.

Bina ise dezenfekte edildi. Binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu iddia edilen Kezban M., 'mala zarar vermek' suçundan sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Kezban M. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ortaya çıktı. Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararında, 'mala zarar verme' suçunun oluşmadığı belirtilerek, herhangi bir zarar tespit tutanağının oluşturulmadığı ve zararın meydana gelmediği anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı dair karar verildiği ifade edildi.

Kezban M.'nin savcılık ifadesine de yer verilen kararda özetle, eşinin başka bir kadınla gönül ilişkisini öğrendiğini, ismini bilmediği bir kişiden kreme benzer sıvı aldığını, eşinin gönül ilişkisi olduğu kişinin evinin zil kenarı ve duvarlarına sürdüğünü belirttiğine yer verildi.

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'Domuz yağı ile büyü' soruşturmasında flaş karar!
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