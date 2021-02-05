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Giriş Tarihi: 5.2.2021 13:54 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:44

’de 30 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

ABBAS ÇAKAR
Düzce’de 30 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara Belediyesinin desteği sürüyor. Sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen , dar gelirli ailelere 2 gün içerisinde 30 ton patates dağıtıyor.

Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere yalnız bırakmıyor.

Geçtiğimiz günlerde faaliyetleri kısıtlanan kahvehane ve internet kafe işletmecilerine alışveriş çeki dağıtan Düzce Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. 7'den 70'e ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Belediye ekipleri, son olarak 30 ton patatesi Düzce'ye getirdi. Toplam 20 kilogramlık bin 500 çuval patatesi Sosyal İşler Müdürlüğü ve diğer belediye birim personelleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak için harekete geçti.

Düzce Belediyesi, 2 gün içinde 30 ton patatesi Düzce'de dar gelirli vatandaşlara ulaştırmayı hedefliyor.

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Düzce’de 30 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
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