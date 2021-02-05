Edirne'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Keşan ilçesinde ilkbahar ve yazı hatırlatan görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Keşan'da, bazı bölgelerde kış mevsiminde ağaçlar çiçek açtı.

Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ağaçların 'yalancı bahar' sonucu çiçek açtığını belirterek, "Normalde bitkilerin, ağaçların kendi yaşadığı coğrafya üzerinde özellikle kış aylarında üşüme ihtiyacını karşılayıp, akabinde de ılık geçen hava şartlarında çiçek açarlar. Bölgemizde geçen dönemde oluşan soğukta ağaçlar üşüme ihtiyaçlarını karşıladı. Bu günlerde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle çiçeklerini açtı dedi.

'MEYVE ÜRETİMİ ANLAMINDA KAYIPLARA NEDEN OLABİLİR'

Meyve ağaçlarında erken çiçek açmanın üretimi olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Açar, "Bu arzu edilen bir olay değildir. Ancak yapacak bir şey yok. Ancak öncesinde tedbir alınabilir. Özellikle güz döneminde, yani Ekim, Kasım aylarından itibaren bazı tedbirler alarak erken çiçeklenmenin önüne geçebilirler. Bu da nedir? Özellikle bu mevsimde ağaç kökleri sulanmalı, belirli kimyasallar kullanılmalı. Erken çiçek açmasının ağaçlara bir zararı yok. Ama meyve üretimi anlamında kayıplara neden olabilir diye konuştu.