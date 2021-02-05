En güzel resimli Hayırlı Cumalar mesajları! Yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma mesajları ile sözleri 2021

Hayırlı Cumalar! Mübarek bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde erişebilmenin mutluluğu yaşıyoruz. Bu değerli günde, sosyal medya platformlarından sevdiklerine 2021'e özel, en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onların da bu hisse ortak olmasını istiyor. Bu noktada, sabah saatlerinden itibaren 5 Şubat 2021 kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları sözleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

EN GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! KISA, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI 5 ŞUBAT 2021

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar