İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Personel alımı sonuçları için geri sayım başladı!

Geçtiğimiz ay 29 Ocak tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından adayların İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları için merak dolu bekleyişi başladı. Adayların başvurusunun kabul edilmesi halinde ise yayımlanan kılavuza göre; 22 Mart – 8 Nisan tarihlerinde sözlü sınava katılım sağlayacaklar. Bu kapsamda vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, 2021 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
2021 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitede yer alan ilana göre; gerçekleşecek olan bin 772 kişilik alımların lisans, önlisans ve lise mezunu olarak üç ayrı eğitim düzeyinden gerçekleşeceği ifade edilmiş ve adaylar buna uygun formlarla başvuru yapmıştı. İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor…
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
**Henüz sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
İçişleri Bakanlığı 1772 Memur Alımı için başvuru kılavuzunda adaylar 2021 yılı maaş bilgileride paylaşıldı. Söz konusu olan maaşlar tecrübe yılına ve pozisyona göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda en düşük maaş Destek Personeli pozisyonu için 3.254,50 TL oldu. En yüksek Maaş ise 6.373,86 TL ile Şehir Plancısı Mühendisi oldu.
1.772 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman 1.772 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu
(ç) Erkek adaylar için Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,
4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5-Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)