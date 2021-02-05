İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Personel alımı sonuçları için geri sayım başladı!

Geçtiğimiz ay 29 Ocak tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından adayların İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları için merak dolu bekleyişi başladı. Adayların başvurusunun kabul edilmesi halinde ise yayımlanan kılavuza göre; 22 Mart – 8 Nisan tarihlerinde sözlü sınava katılım sağlayacaklar. Bu kapsamda vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, 2021 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

2021 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

www.icisleri.gov.tr adresli internet sitede yer alan ilana göre; gerçekleşecek olan bin 772 kişilik alımların lisans, önlisans ve lise mezunu olarak üç ayrı eğitim düzeyinden gerçekleşeceği ifade edilmiş ve adaylar buna uygun formlarla başvuru yapmıştı. İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor…