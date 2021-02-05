İstanbul'daki organ ticareti operasyonunda son dakika! Gözaltına alınanlardan 5'i...

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde organ nakli için "etik kurul" başvurusu yapan ve akraba ya da yakın arkadaş olduklarını bildiren yabancı uyruklu 18 kişinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, bu kişilerin akrabalık ilişkilerinin bulunmadığı ve para karşılığı organ ticari yaptıkları belirlendi.

Nijerya, Uganda, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Kırgızistan ve Türkmenistanlı 18 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kaşe ve sahte evrak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 8'i emniyetten serbest bırakılırken 10'u adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrasında tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.