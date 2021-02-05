İzmir'deki sel mağduru sahaf için müthiş kampanya

İzmir'de can ve mal kayıplarına neden olan sel felaketinde 19 bin kitabı tamamen kullanılamaz hale gelen Exlibris Kitabevi'nin zararını karşılamak için İstanbul ve İzmir'deki sahaflar kampanya başlattı.

Sosyal medyada okurlara yönelik çağrıda bulunan sahaflar, "Üçkuyular'da kitapçılık yapan sevgili Emre'nin dükkânı maalesef yerle bir oldu. Şimdi ona yeni bir yerde yeni bir dükkân kurmak için çalışıyoruz. Yardımcı olmak isteyen herkesin desteği çok değerli. Elden ele yayarsak, belki katkı vermek isteyenler olur" mesajıyle sahafın yeniden ayağa kalkabilmesi için uğraşıyor.



İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketinde ev ve işyerleri su altında kalarak kullanılamaz hale gelmişti. Konak ilçesi Hatay semtinde sahaflık yapan Exlibris kitabevi de sel felaketi nedeniyle tamamen sular altında kaldı. Sahaf Emre Koca'nın yıllardır süren çabaları sonucunda oluşturduğu kitabevindeki 19 bin kitap kullanılamaz hale geldi.

Sahaf Emre Koca'nın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için İstanbul ve İzmir'deki sahaflar kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden okurlara yönelik çağrıda bulunan sahaflar, "Üçkuyular'da kitapçılık yapan sevgili Emre'nin dükkânı maalesef yerle bir oldu. Şimdi ona yeni bir yerde yeni bir dükkân kurmak için çalışıyoruz. Yardımcı olmak isteyen herkesin desteği çok değerli. Elden ele yayarsak, belki katkı vermek isteyenler olur" mesajıyle sahafın yeniden ayağa kalkabilmesi için uğraşıyor.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde yağan sağanak yağış nedeniyle Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da trafikte sürüklenen araçlar nedeniyle dereler ve su kanalları tıkanmasıyla, ev ve iş yerlerini su bastı,