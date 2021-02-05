Motosikletlilere 30 bin lira ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Yürüyüş Yolu'nda yaya yollarını kullanan motosikletlilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Dur" dedi. Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine cezai işlem uyguladı. Yaya güvenliğini tehdit ederken huzursuzluğa sebep olan sürücülere göz açtırılmadı. Yürüyüş Yolu'nu işgal eden 49 motosikletliye toplam 30 bin TL ceza kesildi. Ruhsatsız, plakasız, ehliyetsiz ve kask kullanmayan sürücülere de ayrıca ceza kesildi.

KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ne gelen şikayetler sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yürüyüş Yolu'nda denetimleri sıklaştırdı. Yürüyüş Yolu'nun çeşitli noktalarında uygulama gerçekleştiren ekipler, trafik levha, işaret ve kurallarına uymayan sürücülere ceza kesti.

BÜYÜKŞEHİR VE EMNİYET UYARDI

Denetimlerin süreceğini belirten ekipler sürücülerin yaya güvenliği ve konforunu bozacak şekilde kuralları ihlal edenlerin mobese kamara kayıtlarından da tespit edileceğini bildirdi. Büyükşehir ve İl Emniyet Müdürlüğü, yayaların kullanımında olan ya da yaya önceliği olan alanlarda sürücülerin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

SİZ DE BÜYÜKŞEHİR 153'Ü ARAYABİLİRSİNİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belediyeye daha rahat ulaşabilmeleri amacıyla Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni faaliyete geçirmişti. Her gün yüzlerce çağrı gelen Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, vatandaşların direk ilgili birimle muhatap olmalarına imkan sunuyor. Kocaelililerin dilek ve şikayetlerini iletmesi için Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları yeterli.