Sevgililer günü ne zaman hangi güne denk geliyor? Sokağa çıkma yasağı olacak mı

"Sevgililer Günü ne zaman sorusu" Şubat ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. KOVİD-19 hastalığı nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hâl böyle olunca, 14 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 2021 14 Şubat Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor ve sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu yıl Sevgililer Günü 14 Şubat Pazar gününe denk geliyor. Ancak bu güne özel bir düzenleme getirildi. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.

İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge...