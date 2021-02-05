Sevgililer günü ne zaman hangi güne denk geliyor? Sokağa çıkma yasağı olacak mı

"Sevgililer Günü ne zaman sorusu" Şubat ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. KOVİD-19 hastalığı nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hâl böyle olunca, 14 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 2021 14 Şubat Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor ve sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bu yıl Sevgililer Günü 14 Şubat Pazar gününe denk geliyor. Ancak bu güne özel bir düzenleme getirildi. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.
İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge...
KISITLAMALARA 'SEVGİLİLER GÜNÜ' AYARI GELDİ
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.