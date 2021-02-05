Siirt'te ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suç faillerine yönelik 6 adreste düzenlenen operasyonda, Siirt il merkezinde 3, Kurtalan ilçesinde 2 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 16,06 gram metamfetamin maddesi, 51,01 gram Eroin maddesi ve 2,06 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.