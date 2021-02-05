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'te ve 'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Siirt ve 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 5.2.2021 11:46 ABONE OL
Siirt'te ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suç faillerine yönelik 6 adreste düzenlenen operasyonda, Siirt il merkezinde 3, Kurtalan ilçesinde 2 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 16,06 gram metamfetamin maddesi, 51,01 gram Eroin maddesi ve 2,06 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.

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Siirt'te ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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