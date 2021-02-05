SON DAKİKA HABERİ: Ayşe Özgecan Usta'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında...

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda şüphelerinin olduğunu ifade eden Kenan Usta, şöyle konuştu:

"İntihar mı yoksa cinayet mi yalnız şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okutmadılar ama kadın doğru mudur bilmiyorum ama bakmış oğlan bağırmış 'Artık tutamıyorum' filan diye. Bir erkek 55 kilo kız çocuğunu tutar. Üstü başı giyinikmiş.