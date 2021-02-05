Son dakika haberi: Kısıtlamaya saatler kala yine aynı manzara! İstanbul'da trafik kilit

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da yine manzara aynı... Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte yine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YÜZDE 70'İ AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyesine ulaştı. Ana arterlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Köprü girişlerinde de uzun araç kuyrukları var.