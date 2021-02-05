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haberi: Kısıtlamaya saatler kala yine aynı manzara! 'da kilit

haberleri: 'da hafta sonu uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yine yoğunluğu yaşanıyor. Trafik Yoğunluk Haritası'na göre; saat 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyesine ulaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 5.2.2021 15:49 Son Güncelleme: 5.2.2021 16:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Kısıtlamaya saatler kala yine aynı manzara! İstanbul'da trafik kilit

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da yine manzara aynı... Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte yine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YÜZDE 70'İ AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyesine ulaştı. Ana arterlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Köprü girişlerinde de uzun araç kuyrukları var.

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Son dakika haberi: Kısıtlamaya saatler kala yine aynı manzara! İstanbul'da trafik kilit
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