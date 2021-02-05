Son dakika! Iğdır’da korkutan deprem! Kars ve Ağrı’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Iğdır ilimizde saat 18.36'da 4.7 şiddetinde merkez üssü Ermenistan - Ararat olan bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 2.10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kars ve Ağrı illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: IĞDIR'DA 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kars ve Ağrı'da da hissedilen son dakika Iğdır deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;