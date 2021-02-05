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Son dakika! ’da korkutan deprem! ve ’da da hissedildi!

verilerine göre ilimizde merkez üssü olan 4.7 şiddetindeki deprem hissedildi. Şiddetli olayı ve illerimizden de hissedilirken, Merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar kısa süreli panik yaşadı.

Giriş Tarihi: 5.2.2021 19:14 Son Güncelleme: 5.2.2021 19:14 ABONE OL
Son dakika! Iğdır’da korkutan deprem! Kars ve Ağrı’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Iğdır ilimizde saat 18.36'da 4.7 şiddetinde merkez üssü Ermenistan - Ararat olan bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 2.10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kars ve Ağrı illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: IĞDIR'DA 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kars ve Ağrı'da da hissedilen son dakika Iğdır deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

AFAD SON DEPREMLER VERİLERİ

DEPREMİN DETAYLARI


KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika! Iğdır’da korkutan deprem! Kars ve Ağrı’da da hissedildi!
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