Son dakika: İşyerini yaktı sahibini arayıp izletti

Olay, geçen salı gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404'üncü Cadde'de bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki boyacı dükkanında meydana geldi. Boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, husumetli olduğu V.B. tarafından kundaklandı.