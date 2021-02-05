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Son dakika: İşyerini yaktı sahibini arayıp izletti

Son dakika haberi: 'da husumetli olduğu kişinin dükkanını ateşe verip, iş yeri sahibini görüntülü arayan ve yangını izleten şüpheli yakalandı. Boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, husumetli olduğu V.B. tarafından kundaklandı

DHA
Giriş Tarihi: 5.2.2021 08:39 Son Güncelleme: 5.2.2021 08:59 ABONE OL
Son dakika: İşyerini yaktı sahibini arayıp izletti

Olay, geçen salı gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404'üncü Cadde'de bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki boyacı dükkanında meydana geldi. Boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, husumetli olduğu V.B. tarafından kundaklandı.



"BAK DÜKKANINI CAYIR CAYIR NASIL YAKIYORUM"

V.B.'nin, iş yeri sahibi Mustafa O.'yu görüntülü arayarak, "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" diyerek yangını izlettiği öğrenildi.



ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, incelemeler sonucu olayı gerçekleştiren zanlının 06 BAG 581 plakalı kiralık otomobille olay yerinden kaçtığını tespit etti.



Zanlı, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, aynı günün akşamında Ankara Şehirlerarası Terminali İşletmesi'nde (AŞTİ) yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan V.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: İşyerini yaktı sahibini arayıp izletti
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