Son Dakika: Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan 'Restoranlar açılacak mı?' sorusunu yanıtlamıştı...

Vatandaşlar ve işletme sahipleri, restoranlar ve kafelerin yeniden hizmete girmesi için beklenen takvim hakkında son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Bu pazartesi gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ile alınan kararları duyurmuştu. Başkan Erdoğan'dan, restoran ve kafeler açılacak mı sorusuna ilk yanıt, geçtiğimiz ay Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorusu üzerine gelmişti.Koronavirüs bulaşma oranını oranını en az düzeye indirmek için getirilen kısıtlamalar sonuç verdi. Vaka sayıları önemli ölçüde düştü ve ağır hasta sayısında da umutlandıran bir düşüş yaşandı. Restoran ve kafe gibi işletme sahipleri, Bilim Kurulu'nun bir an önce gündemine bu konuyu almasını istiyor. Peki, restoran ve kafeler ne zaman açılacak?

RESTORANLAR VE KAFELER AÇILACAK MI?

Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bir süredir gündemde yer alan 'Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusu Erdoğan'a yöneltildi. Esnafın yalnız bırakılmayacağını altını çizen Erdoğan, bu mekanların yeniden açılması konusunda bir düşüncelerini olduğunu bildirdi. Peki, restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, Erdoğan'ın 'Kafeler ve restoranlar yeniden açılacak mı?' sorusuna verdiği o cevap;

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Başkan Erdoğan hem marketlerdeki fiyat artışı hem de restoranların açılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.