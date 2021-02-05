Tedbirleri hiçe sayıp kumar oynadılar! 52 bin lira ceza yediler

Olay İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerde bulunan Kağıthane Polisi, açık olduğunu tespit ettiği bir kıraathaneye baskın düzenledi. Polis, sosyal mesafe kuralına uymayarak bir araya geldiği belirlenen 13 kişiye toplamda 45 bin 97 lira idari para cezası kesti. Öte yandan devam eden çalışmalar kapsamında kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye ise 7 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

İş yeri sahibi olduğu ileri sürülen F.K. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken; söz konusu kıraathane ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.