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Tedbirleri hiçe sayıp kumar oynadılar! 52 bin lira ceza yediler

’de, ilçe genelinde Koronavirüs denetimi gerçekleştiren polis, açık olduğunu tespit ettiği bir kıraathaneye baskın düzeledi. Polis, sosyal mesafe kuralına uymayarak toplanan 13 kişiye 45 bin lira, kumar oynadığını tespit ettiği 6 kişiye ise 7 bin 500 lira olmak üzere toplamda 52 bin 597 lira idari para cezası kesti. İş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.2.2021 19:32 ABONE OL
Tedbirleri hiçe sayıp kumar oynadılar! 52 bin lira ceza yediler

Olay İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerde bulunan Kağıthane Polisi, açık olduğunu tespit ettiği bir kıraathaneye baskın düzenledi. Polis, sosyal mesafe kuralına uymayarak bir araya geldiği belirlenen 13 kişiye toplamda 45 bin 97 lira idari para cezası kesti. Öte yandan devam eden çalışmalar kapsamında kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye ise 7 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
İş yeri sahibi olduğu ileri sürülen F.K. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken; söz konusu kıraathane ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Tedbirleri hiçe sayıp kumar oynadılar! 52 bin lira ceza yediler
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