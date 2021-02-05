Tescilli Siirt battaniyesi dünyaya açıldı

"Belçika, Fransa, İsveç, Amerika ve Katar'a sipariş üzerine ve tanıtım amaçlı ürün ihraç ettik. Örneğin Fransa'daki bir şatonun salonu için 36 metrekarelik sipariş verilmişti. Bu, ebat bakımından Siirt battaniyesinde bir rekordur." diyen Keskin, salgın sonrası ihracatı sürdüreceklerini belirtti.

Keskin, üniversite olarak, gerçekleştirdikleri bu çalışmalarda ticari amaç kaygılarının bulunmadığına dikkati çekerek, amaçlarının bu ürünü orijinal haliyle gelecek nesillere aktarmak, bu meslekle uğraşan sanatkarlara katkı sunmak olduğunu kaydetti.

Merkezde stajyer öğrencilere de zaman zaman eğitim desteği sunduklarını dile getiren Keskin, bugüne kadar 20'ye yakın ustaya da sertifika verdiklerini bildirdi.

Atölyede faaliyet yürüten dokuma ustalarından Hüseyin Tekin, 25 yıldır bu işi sürdürdüğünü, Siirt battaniyesinin gelişimi için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Merkezdeki çalışmalarla bu ürünü çok daha iyi yerlere taşıdıklarını dile getiren Tekin, "Siirt battaniyesinin ham maddesi tiftik. Tiftiği ayıklayıp, renklere ayırıyoruz. Bükme işleminden sonra yıkayıp kurutuyor, ip haline getiriyoruz. Daha sonra bu ipleri tezgahlarda ilmek ilmek dokuyoruz." dedi.