TOBB tarafından yaptırılan 24 derslikli lisenin temeli atıldı

Temel atma törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikoaus Meyer- Landrut, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Nevşehir Valisi Becel, Nevşehir'de yaklaşık 61 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, bunların 38 bininin ortaöğretim ve lise öğrencisi olduğunu söyledi.

Becel, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okuyacağı yeni okulların yapılması ülke olarak yapabileceğimiz yatırımlardan bir tanesi.

TOBB'un yapmış olduğu faaliyetler içinde eğitime ayırmış olunan pay azımsanmayacak kadar. Ürgüp'e kazandıracakları okulun hayırlı olmasını diliyoruz. Pandemi bittikten sonra da kalabalık bir şekilde açılışı gerçekleştirmeyi umuyorum." dedi.



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikoaus Meyer- Landrut da "Bölgenin ne kadar girişimcilik ruhuna sahip olduğunu görüyorum. Bu ruhun aynı zamanda topluma bazı katkıları var. Eğitime yapılan yatırım en soylu ve üst seviyedeki çalışmadır. TOBB'un bu konudaki çabalarını da her zaman takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu da "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, 81 ilde 81 okul projemiz vardı. Bu kapsamda Nevşehir'de de Ürgüp'e istedi arkadaşlarımız. Bu okulun temelini attık, yıl sonunda da inşallah açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

24 derslikli lisenin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.