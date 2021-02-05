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Giriş Tarihi: 5.2.2021 15:45 Son Güncelleme: 9.8.2021 09:41

Van’da feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı

Van-Başkale karayolunda taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen taksi ile hafif ticari araç çarpıştı.

KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada iki araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ve jandarma ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Bölgede yol açma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van’da feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı
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