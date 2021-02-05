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Giriş Tarihi: 5.2.2021 16:18 Son Güncelleme: 9.8.2021 09:41

Van'da feci kaza! 3 ölü, 7 yaralı

Van’da feci kaza! 3 ölü, 7 yaralı

Van'-Başkale karayolu üzerinde ticari taksi ile hafif tciari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Van-Başkale karayolunda ticari taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 T 0026 plakalı taksi ile 06 BDC 381 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye sevk edilen itfaiye, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ve jandarma ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Bölgede yol açma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van'da feci kaza! 3 ölü, 7 yaralı
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