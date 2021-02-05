Van’da feci kaza! 3 ölü, 7 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 T 0026 plakalı taksi ile 06 BDC 381 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.