Unlü mamül satış yapılan fırınların çalışma durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kısıtlamada fırınların açık olup olmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile fırın, pastane ve tatlıcıların çalışma günlerine ilişkin detaylar belli olmuştu. Peki Yarın fırınlar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Corona virüsü vaka artış hızını azaltmak için uzun süredir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan hafta içi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başlıklı genelgede; marketlerde olduğu gibi fırın gibi unlu mamul satıcılarının kısıtlama sürecindeki çalışma saatlerine de yer verilmişti. Yayınlanan genelge doğrultusunda vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;
Yarın fırınlar açık olacak. Kısıtlama saatlerinde vatandaşlar ekmek almak amacıyla ikametlerine en yakın işletmelerden ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.