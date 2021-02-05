Unlü mamül satış yapılan fırınların çalışma durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kısıtlamada fırınların açık olup olmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile fırın, pastane ve tatlıcıların çalışma günlerine ilişkin detaylar belli olmuştu. Peki Yarın fırınlar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

YARIN FIRINLAR AÇIK MI?

Corona virüsü vaka artış hızını azaltmak için uzun süredir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan hafta içi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başlıklı genelgede; marketlerde olduğu gibi fırın gibi unlu mamul satıcılarının kısıtlama sürecindeki çalışma saatlerine de yer verilmişti. Yayınlanan genelge doğrultusunda vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;