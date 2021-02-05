Yıllarca biriktirdikleri 5 milyon lirayı cami inşaatına bağışladılar

Yıllarca yurtdışında çalışarak emekli olan Feyzullah ve Feride Muntazam çifti yıllarca biriktirdikleri 5 milyon 300 bin liralarını Sivas merkez Cami ve Külliyesi inşaatı için bağışlamaya karar verdi. Yaşlı çift bağışlarını Sivas Valisi Salih Ayhan'a teslim etti.

"İSİMLERİNİ HEM KALBİMİZE HEM DE CAMİMİZE YAZACAĞIZ"

Sivas'ta geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan Merkez Cami ve Külliyesi'ne bağış yapmak istediklerini belirten Feyzullah ve Feride Muntazam çifti, bağışlarını teslim etmek için Sivas Valisi Salih Ayhan'a haber gönderdi. Vali Salih Ayhan yaşlı çifti evlerinde ziyaret etti. Yaşlı çift bağışlarını Vali Salih Ayhan'a teslim etti. Bağışları nedeniyle Feyzullah ve Feride Muntazam çiftine teşekkür eden Vali Salih Ayhan; "Hayırseverlerimiz yıllardır bankada biriktirdikleri dünyalık birikimlerini Sivas Merkez Camii ve Külliyesi için bağışladılar. Bu insanoğlu için imrenilecek bir davranış. Hayırseverlerimizin ismin hem kalbimize hem de camimize yazacağız" dedi.

"ALLAH HERKESE BU DUYGUYU NASİP ETSİN"

Hayırsever Feyzullah muntazam ise; "Eşimle birlikte yıllarca yurt dışında çalışıp bu parayı biriktirdik. Herkese bir faydamız olsun diye tüm birikimimizi cami inşaatına bağışladık. Allah herkese bu duyguyu yaşamayı nasip etsin" dedi.