25 yıldır çektiği ağrılardan kurtulmak istiyor! Tek isteği normal insanlar gibi yürüyüp koşabilmek

Aydın'da yaşayan doğuştan çarpık ayak hastası 25 yaşındaki Cevat Taşdemir, sağlıklı insanlar gibi koşmak ve yürümek istiyor. Taşdemir'in ayakları 8 aylıkken ameliyatla düzeltilen Taşdemir'i 25 yıldır ağrı çekiyor, yürürken sendeliyor. Doktora gittiğini ve ayaklarının dondurularak yani sabitleme ameliyatı ile tedavi edilebileceğinin söylendiğini anlatan Taşdemir, "Ayaklarım sabitlenirse değnekle yürümek zorunda kalacağım. Ben tedavi olmak, sağlıklı insanlar gibi yürüyüp koşmak istiyorum. Koşmayalı uzun yıllar oldu" diye konuştu.

Aydın'da ailesi ile birlikte yaşayan 25 yaşındaki Cevat Taşdemir doğuştan çarpık ayak hastası. 8 aylıkken Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. Ameliyatla ayaklarının çarpıklığı düzeltildi ancak 25 yıldır ağrı çekiyor, yürürken sendeliyor. Çürük raporu aldığı için vatani görevi yarıda kalan Taşdemir'in geçtiğimiz yıl Mart ayında sol ayak ilik kemiğinde ödem oluştu. Taşdemir bu rahatsızlığı ile ilgili Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Doktorlar Taşdemir'e ayaklarını dondurma yani sabitleme ameliyatı yapılabileceğini söyledi. Taşdemir, bu işlem ayak hücrelerini öldürdüğü ve ayağını eskisi gibi hareket ettiremeyeceği için kabul etmedi.

KOŞMAYALI UZUN YILLAR OLDU



Bebekliğinden beri acı çektiğini anlatan Taşdemir, "En büyük dileğim sağlığıma kavuşmak. Normal insanlar gibi yürüyüp koşmak istiyorum. Koşmayalı uzun yıllar oldu. Doktorlar tedavi için ayağımın dondurabileceklerini söyledi. Ancak dondurma işlemi ayaktaki hücreyi öldürüyor. Bu ayağımı hareket ettiremeyeceğim anlamına geliyor. Değnekle yürümek zorunda kalabilirim. Maddi imkanım olmadığı için özel hastanelerde tedavi olamıyorum. Bu anlamda hayırseverlerden ve devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca umarım sesimi duyar. Şu anda çalışamıyorum. Maddi ve manevi olarak yardım bekliyorum" dedi.

ÇARPIK AYAK NEDİR?

Pes ekinovarus her yıl dünya çapında yaklaşık 150.000 – 200.000 bebekte görülen bir ayak deformitesidir. Ayak bileği normal pozisyona zor gelir, ayak sırtı öne doğru ve parmaklar içe basar pozisyondadır. Bu deformasyon ayağın ön tarafında içe doğru dönme, topukta yumuşama ve beraberinde içe dönme ile birlikte ayağın orta kısmından içe doğru sapma meydana getirir. Deformasyon olan ayak diğer ayağa göre daha küçük olup aynı taraftaki baldır daha incedir. Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle beraber; neden olarak genetik ve çevresel faktörlerin kombinasyonu sorumlu tutulmaktadır.