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'daki iki ölümlü otoyol gişesindeki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

'ın Efeler ilçesinde otoyol gişelerinde kaza yaşandı. Kazada 2 kişinin öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazaya bir aracın neden olduğu güvenlik kameraları incelenince ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.2.2021 19:33 ABONE OL
Aydın'daki iki ölümlü otoyol gişesindeki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Gişeleri'nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otoyol gişelerine çarptı.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile Havva Ovacıklı (66), kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise hastanede tedavi altına alındı.

2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında | Video

AYNI GİŞEYE GİRİNCE KAZAYA NEDEN OLUNCA KAÇTI

Polis kazanın ardından otoyol gişelerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden ölen Ali İlkimen'in kullandığı 20 HA 949 plakalı otomobili gişeye yanaştığı sırada yan taraftan gelen 09 ACV 15 plakalı otomobilin sıkıştırdığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Kazaya neden olan otomobilin kısa süre durduktan sonra İzmir yönüne doğru gittiği tespit edildi. Polis, plakası tespit edilen otomobilin sürücüsü O.B.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

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Aydın'daki iki ölümlü otoyol gişesindeki kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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