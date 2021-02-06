‘Banka işlemlerine müdahale’ sistemi kurup dolandırmışlar!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince "Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması" ve "Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık" suçu kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, bazı şahısların internet ortamında bazı vatandaşların bilgilerini ele geçirerek bu şahıslar adına kredi kartı talebi ile temin ettiği ve bu kredi kartlarını kullanarak yüklü miktarda harcama yaptığı bilgisi alındı.

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CEP TELEFONU DÜKKâNI PARAVAN OLARAK KULLANILIYORDU

Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip neticesinde söz konusu işlemlerin A.G. ve M.G. isimli şahıslar tarafından Esenler'de bulunan ve paravan olarak kullanılan cep telefonu dükkânından yapıldığını ve bütün faaliyetlerin buradan yürütüldüğünü tespit etti. Yaptıkları çalışmalarla şüphelilerin bütün faaliyetlerini deşifre eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

CEPLERDEN ÇATI ARASINA, HER YERDE SUÇ UNSURU

Şüphelilere ait ev ve paravan olarak kullanılan işyerini didik didik arayan Jandarma ekipleri suçta kullandığı değerlendirilen; 12 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet sunucu bilgisayar, 25 adet hard disk, 5 adet SSD disk, 31 adet hafıza kartı, 27 adet USB bellek, 40 adet banka kartı, 2 adet renkli yazıcı, 17 adet cep telefonu, 27 adet sim kart ve 1 adet araç anahtarı görünümlü gizli kamera ele geçirdi.



Çatı arasına gizlenmiş olduğu fark edilen hard diskten rızası dışında bilgileri ele geçirilenlerin listesi çıktı. Ceketlerin ceplerinden çıkan cep telefonlarının ise dolandırıcılık amacıyla başkaları adına kaydedilerek kullanılan cep telefonları oldukları jandarma ekiplerince tespit edildi.

SİSTEM BİLE KURMUŞLAR

A.G. ve M.G.nin kurdukları düzeneklerle birçok şahsın bankacılık işlemlerine müdahale ettiklerini belirleyen Jandarma ekipleri, kurulu sistemi etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemeler sonucunda ise A.G. ve M.G.nin bu yöntemle 240 bin civarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.



Jandarma ekiplerince adli makamlara çıkarılan A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.