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destek için ’de eylem çağırısının arkasında HDP'li teröristler çıktı!

'nde yaşanan olayları ’de provoke etmeye çalışan zanlılara yönelik 65 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Eşbakanı ’un olduğu PKK/KCK gibi terör örgütü ile marjinal gruplara üye olan isimler çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 6.2.2021 19:47 Son Güncelleme: 6.2.2021 20:13 ABONE OL
Boğaziçi Üniversitesi destek için Kadıköy’de eylem çağırısının arkasında HDP'li teröristler çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırmak amacıyla Kadıköy'deki eylem çağrısı üzerine kaymakamlık ilçede bir hafta süreyle gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Buna karşın eylemciler Kadıköy'de eylem yapmak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, göstericilere müdahale etti. Bir süre ara sokaklarda devam eden eylem sırasında 65 kişi gözaltına alındı.

65 ŞÜPHELİDEN 58'İ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI


Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan zanlıların kimliklerinin tespit edilmesinin ardından hepsinin bağlantıları da tek tek tespit edilmeye başlandı.

(Besra İ.)

ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ


Gözaltına alınanlar provokatörler arasında HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Elif Bulut'un yanı sıra Besra i. Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye demokratik örgütlenmesi (KCK/TDÖ) kadın yapılanmasına bağlı olarak örgütsel çalışmalar yapan TJA adına faaliyet yürütüyor.

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (devrimci gençlik hareketi) içinde faaliyeti yürüten Muhammed E. ile PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (devrimci gençlik hareketi) ve HDP Gençlik Meclisleri İstanbul 2. Bölge gençlik sorumlusu Evin E. gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Gözaltına alınan eylemcilerin İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri devam ediyor.

(Evin E.)

(Elif Bulut)

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Boğaziçi Üniversitesi destek için Kadıköy’de eylem çağırısının arkasında HDP'li teröristler çıktı!
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