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Boş alanlar ağaçlandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi Yukarı Değirmendere Mahallesi kestanelik ağaçlandırma alanında yeşillendirme çalışması yaptı. 7 dönümlük alana 180 ağaç fidanı dikildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 6.2.2021 11:03 ABONE OL
Boş alanlar ağaçlandırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük İlçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi kestanelik ağaçlandırma alanında yeşillendirme çalışması yapıyor. Alana Park ve Bahçeler ekiplerince yüzlerce ağaç dikildi.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI

Kocaeli genelinde birçok alanda ağaçlandırma çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kişi başı düşen yeşil alan miktarını arttırıyor. Bu kapsamda boş yerleri ağaçlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara nefes aldıracak alanlar oluşturuluyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmaların sonuncusu Gölcük İlçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi Kestanelik ağaçlandırma alanında gerçekleştirildi.

180 AĞAÇ DİKİLDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca 7 dönümlük Kestanelik ağaçlandırma alanında ekskavatör ile alanın diri örtü temizliği yapıldı. Ağaç dikimine uygun hale getirilen alana 180 ağaç fidanı dikildi. Alana 57 süs elması, 60 leylandi, 10 çınar, 15 zeytin, 15 pembe çiçekli akasya, 10 karayemiş, 5 kestane4 incir ve 4 ceviz ağacı dikimi yapıldı.

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Boş alanlar ağaçlandırılıyor
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