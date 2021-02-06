Bu sene Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2021 dini günler takvimi Ramazan ayı başlangıç tarihi!

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Her yıl dualar ve ibadetler ile geçirilen, huzurla karşılanan bu mübarek ay birlik, beraberlik içerisinde geçiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ise büyük merak konusu oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tarihi ne zaman ve ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte detaylar…
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Her yıl farklı tarihlere idrak edilen ve Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile duyurulan 2021 Ramazan ayının başlangıç tarihi son günlerde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak bilinen bu mübarek tarihlerde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirerek iman ediyor.
2021 RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor.