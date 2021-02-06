Bu sene Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2021 dini günler takvimi Ramazan ayı başlangıç tarihi!

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Her yıl dualar ve ibadetler ile geçirilen, huzurla karşılanan bu mübarek ay birlik, beraberlik içerisinde geçiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ise büyük merak konusu oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tarihi ne zaman ve ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte detaylar…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl farklı tarihlere idrak edilen ve Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile duyurulan 2021 Ramazan ayının başlangıç tarihi son günlerde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak bilinen bu mübarek tarihlerde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirerek iman ediyor.