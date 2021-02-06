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Bugün eczaneler açık mı? 6-7 Şubat 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte binlerce kişinin gündemine geliyor. Kısıtlamaya dair tüm detayların yer aldığı genelgede bazı işletmelerin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yönelik olarak kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildiği açıklanmıştı. tarafından geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasında tüm bu detaylar yeniden hatırlatıldı. Peki, 6 Şubat Bugün eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.2.2021 08:01 ABONE OL
Bugün eczaneler açık mı? 6-7 Şubat 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağı 56 saat boyunca bu hafta sonu da devam edecek. Kısıtlama sürecinde vatandaşlar hafta sonu eczane çalışma saatleri araştırmasına çıkarken konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı genelgesinde; eczanelerin, veteriner kliniklerinin ve hayvan hastaneleri gibi kurumların kısıtlamadan muaf olacağı bildirilmiş, hafta sonu nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edeceği ifade edilmişti. Peki, Bugün Cumartesi günü eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar…

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Vakalarda gözlemlenen artış sonucunda 4 Aralık'tan bu yana uygulamaya geçen 56 saatlik kısıtlama geçtiğimiz gün başladı. Yayımlanan genelgede eczanelerin çalışma durumları da ifade edilmişti. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz bu işletmeler yasaktan muaf olan kurumlar arasında yerini alıyor…

2021 Eczane çalışma saatleri: Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış kapanış saatleri!

ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran 2020'den itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Eczanelerde öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR?

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2020

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün eczaneler açık mı? 6-7 Şubat 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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