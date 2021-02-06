Bugün eczaneler açık mı? 6-7 Şubat 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağı 56 saat boyunca bu hafta sonu da devam edecek. Kısıtlama sürecinde vatandaşlar hafta sonu eczane çalışma saatleri araştırmasına çıkarken konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı genelgesinde; eczanelerin, veteriner kliniklerinin ve hayvan hastaneleri gibi kurumların kısıtlamadan muaf olacağı bildirilmiş, hafta sonu nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edeceği ifade edilmişti. Peki, Bugün Cumartesi günü eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar…

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Vakalarda gözlemlenen artış sonucunda 4 Aralık'tan bu yana uygulamaya geçen 56 saatlik kısıtlama geçtiğimiz gün başladı. Yayımlanan genelgede eczanelerin çalışma durumları da ifade edilmişti. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz bu işletmeler yasaktan muaf olan kurumlar arasında yerini alıyor…