Bugün eczaneler açık mı? 6-7 Şubat 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağı 56 saat boyunca bu hafta sonu da devam edecek. Kısıtlama sürecinde vatandaşlar hafta sonu eczane çalışma saatleri araştırmasına çıkarken konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı genelgesinde; eczanelerin, veteriner kliniklerinin ve hayvan hastaneleri gibi kurumların kısıtlamadan muaf olacağı bildirilmiş, hafta sonu nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edeceği ifade edilmişti. Peki, Bugün Cumartesi günü eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar…
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?
Vakalarda gözlemlenen artış sonucunda 4 Aralık'tan bu yana uygulamaya geçen 56 saatlik kısıtlama geçtiğimiz gün başladı. Yayımlanan genelgede eczanelerin çalışma durumları da ifade edilmişti. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz bu işletmeler yasaktan muaf olan kurumlar arasında yerini alıyor…
İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran 2020'den itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.
Eczanelerde öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.
Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.
Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.
Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.
Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.
Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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