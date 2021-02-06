Büşra, maganda kurşunuyla ölmüştü! Babası, en ağır cezayı istiyor!



SAVCI OLMAYI İSTİYORDU

Hayatının baharında toprağa verdikleri kızının hayalleri olduğunu ifade eden Konyar, "Tabii ki benim kızımın çok büyük hayalleri vardı. Çok zeki bir kızdı. Savcı olmak istiyordu. Ama işte dediğimiz gibi bir maganda kurşunuyla kaybettik kızımızı. Rabbim bu acıları kimseye yaşatmasın. Lütfen bu tür olayların yani bilinçli bilinçsiz silah kullanmaya hayır diyorum. Yani, kimse gelişigüzel silah atmasın, kimsenin canı yanmasın, başka Büşra'lar ölmesin" ifadelerini kullandı.

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