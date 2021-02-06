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Çocukluk arkadaşını ev arkadaşını dövdü diye öldürmüş

'de geçtiğimiz gün akşam sokak ortasında tartıştığı çocukluk arkadaşı 'i öldüren Ümit Ö. (37) adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, polisteki ilk ifadesinde Yurdal Karademir'i ev arkadaşını dövdüğü gerekçesi ile öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 6.2.2021 15:16 ABONE OL
Çocukluk arkadaşını ev arkadaşını dövdü diye öldürmüş

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kaymak Sokakta meydana geldi. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Ümit Ö. ile Yurdal Karademir Yurdakul sokak üzerinde bir araya geldi. Ümit Ö., Yurdal Karademir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile birlikte Ümit Ö., yanında bulunan kurusıkıdan bozma silah ile Yurdal Karademir'e üç el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Yurdal Karademir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheli Ümit Ö.'yü saatler içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde Yurdal Karademir'in ev arkadaşını dövdüğü gerekçesiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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Çocukluk arkadaşını ev arkadaşını dövdü diye öldürmüş
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