Cumhuriyet’in algı operasyonu çöktü

Cumhuriyet Gazetesi, sokak röportajları yapan bir YouTube kanalının mikrofon uzattığı kişinin, cebinde ekmek alacak parası olmadığını belirterek, yaşadığı ekonomik sıkıntıya isyan etti şekilde görüntüyü kullanarak haber servis etti.

KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Görüntüye yansıyan kişinin Mustafa Uğur Yılmaz olduğu, "Tehdit-Hakaret -Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Verilen Tedbir Kararına Aykırılık, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Alkollü Araç Kullanma, Organize Faaliyetler İçerinde Bulunan Şahıslar ile Kumar Oynayan/Oynatan, Fuhuş Yapan/Yaptıran, şahıslar" ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı.