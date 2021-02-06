Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cumhuriyet’in algı operasyonu çöktü

’in algı operasyonu çöktü

’nde, “Sokak röportajında isyan eden yurttaş gözyaşlarını tutamadı” başlıklı haberde sokakta röportaj yapılan bir şahsın “Bana sahip çık. Açım, kendi vatanımda açım" ifadeleriyle çeşitli söylemlerle algısı oluşturmaya çalıştığı haberi yalan çıktı. Görüntülere yansıyan kişinin çok sayıda suç olayına karıştığı öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 6.2.2021 20:43 ABONE OL
Cumhuriyet’in algı operasyonu çöktü

Cumhuriyet Gazetesi, sokak röportajları yapan bir YouTube kanalının mikrofon uzattığı kişinin, cebinde ekmek alacak parası olmadığını belirterek, yaşadığı ekonomik sıkıntıya isyan etti şekilde görüntüyü kullanarak haber servis etti.

KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Görüntüye yansıyan kişinin Mustafa Uğur Yılmaz olduğu, "Tehdit-Hakaret -Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Verilen Tedbir Kararına Aykırılık, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Alkollü Araç Kullanma, Organize Faaliyetler İçerinde Bulunan Şahıslar ile Kumar Oynayan/Oynatan, Fuhuş Yapan/Yaptıran, şahıslar" ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhuriyet’in algı operasyonu çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA