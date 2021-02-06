Eşini sıcak suyla haşlayan cani kocanın 10 yıl hapsi istendi! Sıcak su, 'silah' sayıldı!

Konya'da 9 Ocak günü merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda Rukiye Ay, 5 yıl önce evlendiği oto tamircisi Ali Ay'ı kahvaltı yapması için uyandırdı. Kahvaltı sofrasına gelen Ali Ay, tartıştığı eşinin ve 2 yaşındaki kızları Eylül Tuana'nın üzerine sıcak su döktü. Yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ali Ay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye Ay'ın avukatlarının itirazları üzerine tekrar gözaltına alınan Ali Ay, 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili iddianamesini tamamladı. İddianamede Ali Ay hakkında, , 'Eşe karşı silahla yaralama, alt soya karşı silahla yaralama ve tehdit suçlarından' 3 yıl 4 ay 15 gün ile 10 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.
KAYNAR SU SİLAH SAYILDI
Cumhuriyet Savcısı iddianamedeki değerlendirmesinde, "Ali Ay'ın ifadesinde Rukiye Ay'ın eline vurması sonucu çaydanlığın döküldüğünü, bebeğinin yaralanmasından haberinin olmadığını beyan etse de savunmasında yer sofrasında oturduğunu beyan eden Ali Ay'ın, Rukiye' Ay'ı sırt bölgesi başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamasının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, Ali Ay'ın savunmasının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, Ali Ay'ın eşinin yanında çocuğunun bulunmasını ve sıcak suyun çocuğuna da gelebileceğini öngörmesine rağmen eylemine devam ederek, yaşı itibariyle kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğunu ve eşini, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kararında da silah olarak kabul edilen kaynar su ile yaralayarak üzerine atılı suçları işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır" denildi.
2. DERECE YANIK!
İddianamede ayrıca Rukiye Ay'ın tüm sırt ve her iki omuz bölgesinde olmak üzere vücudunun büyük bir kısmında 2. Derece yanık oluştuğu, yaralanmasının tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu, Eylül Tuana'nın ise sağ ayağında 2. Derece yanık olduğu, yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikle olduğu belirtildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, Ali Ay'ın önümüzdeki Ay ilk kez hakim karşısına çıkacağı belirtildi.