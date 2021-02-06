Eşini sıcak suyla haşlayan cani kocanın 10 yıl hapsi istendi! Sıcak su, 'silah' sayıldı!

KAYNAR SU SİLAH SAYILDI

Cumhuriyet Savcısı iddianamedeki değerlendirmesinde, "Ali Ay'ın ifadesinde Rukiye Ay'ın eline vurması sonucu çaydanlığın döküldüğünü, bebeğinin yaralanmasından haberinin olmadığını beyan etse de savunmasında yer sofrasında oturduğunu beyan eden Ali Ay'ın, Rukiye' Ay'ı sırt bölgesi başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamasının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, Ali Ay'ın savunmasının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, Ali Ay'ın eşinin yanında çocuğunun bulunmasını ve sıcak suyun çocuğuna da gelebileceğini öngörmesine rağmen eylemine devam ederek, yaşı itibariyle kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğunu ve eşini, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kararında da silah olarak kabul edilen kaynar su ile yaralayarak üzerine atılı suçları işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır" denildi.