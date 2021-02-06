Eşinin yanında tacize uğrayan kadın konuştu! Bir el kalçamı sıktı!

Gelen polis ekipleri, F.K.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Taciz anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bugün adliyeye sevk edilen F.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Poliste ifade verip şikayetçi olan G.A., oğlu acıktığı için eşinin döner aldığını, eşi yol üzerinde oğluna döner yedirdiği sırada kendisinin de oğluna dönerek eğildiğini anlattı. G.A, "Eşine yardımcı olmaya çalıştığım esnada bir el kalçamı sıkıp bıraktı. Bunun üzerine bağırdım ve eşime durumu anlattım. Eşim, şüpheliye yönelerek koştu ve bir süre sonra dönüp yakaladı" dedi.

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