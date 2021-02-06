Genç adam, internetten otomobil aldı! Yarısı başka araca ait çıktı!

'SEN DE BAŞKASINA SAT'

Hayatında ilk kez otomobil satın aldığını ancak dolandırıldığını söyleyen Metin Özdemir, "Hayatımda ilk kez aldığım otomobilde hayal kırıklığı yaşadım. Bütün birikimimle satın almıştım, dolandırıldım. Aracı satın aldığım kişi sanki benimle dalga geçer gibi 'Sen de başkasına sat' dedi. Otomobilin binilecek durumu bile yok, can güvenliği yok. Ben yandım başkaları yanmasın. Otomobili temiz raporu veren eksper de şikayetçi olmamam için 1000 TL para teklif etti" dedi.

'İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN DİKKATLİ OLUNMALI'

Metin Özdemir'in avukatı Salim Kutlutürk ise ikinci el araç alacakları, eksper konusunda uyardı. Kutlutürk, "Burada önemli husus eksperin tek değişeni var diye rapor verdiği otomobilin ayıplı mal çıkmasıdır. Biz de tüketici hakları kapsamında gerekli davayı açtık. Hem aracın sahibi hem de eksper hakkında da dolandırıcılık suçundan şikayette bulunduk. Vatandaşlarımız ikinci el araç alırken dikkatli olsunlar. Özellikle internetteki ilanları güven konusunda sorgulasınlar. Satın alacakları araçları götürecekleri eksperleri sorgulasınlar. Her ekspere güven olmadığı bu dosyada da ortaya çıktı. Daha güvendikleri ve bildikleri ekspere gitsinler" diye konuştu.

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