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Hakkari Şemdinli'de çığ meydana geldi

'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü karayolunda çığ meydana geldi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 6.2.2021 15:15 ABONE OL
Hakkari Şemdinli'de çığ meydana geldi

Şemdinli ilçe merkezinden 30 km uzaklıktaki Alan köyü yolunda meydana gelen çığ nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.Karayolları 11.Bölge müdürlüğüne bağlı Hakkâri 114 Şube şefliği ekipleri kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Alan Köyü muhtarı Kadir Akbaş köyde bu yıl yaklaşık 2 metre kar yağdı.Yolda yaklaşık 8 ayrı noktada çığ düşmüştü.Karayolları ekipleri 1 haftalık çalışmayla ulaşıma açtı.Fakat dün akşam malesef yine köyümüzün yolu tekrar irili ufaklı 5 çığ meydana geldi.Muhtar Akbaş Hakkari 114 Şube şefliği ekipleri köy yolunu açmak için çalışma başlattığını belirtti.

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Hakkari Şemdinli'de çığ meydana geldi
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