İş adamı ihtiyaç sahiplerine yardım

Azerbaycan'daki hayırsever iş insanı Yılmaz Okuklu, Pandemi dönemi dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere lğdır Merkeze 600 Tuzluca ilçesine 200 Aralık ilcesine 200 Karakoyunlu ilcesine 200 Toplamda 1200 aileye 1200 gıda kolisi gönderdi.

Azerbaycan'daki hayırsever iş insanı Yılmaz Okuklu'nun gönderdiği yardım koliler il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıflarına teslim edildi.Vakıflar kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.



Azerbaycan'daki hayırsever iş insanı Yılmaz Okuklu,"Pandemi dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileler zor günler geçiriyor.Onlara destek olmak istedim. Azerbaycan Ermenistan savaşı süresince Iğdırlı hemşerilerim Azerbaycan'ın yanında oldu.Bende bu güzel vefalı davranışlarından dolayı İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 1200 paket gıda yardımı gönderdim.Sosyal yardımlaşma vakıfları dağıtım yapacaklar.Iğdırlı hemşerilerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.Kalbim her zaman Iğdırlılarladır."dedi.