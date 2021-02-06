Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir Valiliği’nden çıplak arama iddialarına yalanlama

’nden çıplak arama iddialarına yalanlama

'de, olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri yapmak isteyen 26 kişinin gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili , "Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır" şeklinde ifadelerine yer verildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 6.2.2021 19:07 Son Güncelleme: 6.2.2021 19:18 ABONE OL
İzmir Valiliği’nden çıplak arama iddialarına yalanlama

İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı'nda yapılan yasa dışı eylemlerde, 15'i kadın ve 11'i erkek şahıs olmak üzere toplamda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İzmir Valiliği’nden çıplak arama iddialarına yalanlama | Video

İDDİALARI YALANLADI

İzmir Valiliği ise sosyal medya üzerinde çıplak arama yada yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak yönde paylaşımların yapılması üzerine açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

"SOSYAL MEDYADA OLUŞTURULAN İDDİALAR TÜMÜYLE GERÇEK DIŞI"

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheliler doktor raporları alınarak saat 21.25 sıralarında Güvenlik Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Şüphelilerin arama işlemlerine henüz başlanılmadan, sosyal medya üzerinden #İzmirEmniyetteNelerOluyor hashtag'i oluşturularak, İzmir emniyetinde çıplak arama yada yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. Arama işlemi başlamadan şüphelilerin avukatlarına arama esnasında aramaya eşlik edip etmeyecekleri sorulmuş, avukatların çoğu aramaya katılmayacaklarını beyan etmiş, içlerinden sadece Hazal Aydın'ın aramaya katılacağını ifade etmesi üzerine bu avukat aramaya katılmış ve arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir Valiliği’nden çıplak arama iddialarına yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA