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Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de ağaç katliamı cezasız kalmayacak! O katliamın videoları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 6.2.2021 12:09 Son Güncelleme: 21.6.2021 09:44

’de ağaç katliamı cezasız kalmayacak! O katliamın videoları ortaya çıktı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Kadıköy’de ağaç katliamı cezasız kalmayacak! O katliamın videoları ortaya çıktı

'de inşaat alanındaki fıstık çamı ağacının kesilmesi mahalleliyi isyan ettirdi. Bir inşaat firması çalışanlarının, mahallelerinin adeta sembolü olan fıstık ağacını kestiğini gören mahalleli olayı hemen polise ve belediye ekiplerine haber verdi. Ağacı kesenler mahallelinin tepkisi ve belediye ekiplerinin gelmesi ile olay yerinden kaçtı. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı , "Bu can bu bedence oldukça bunun sorumlularının peşini bırakmayacağız. Bu ağaca karşılık orman gibi ağaçlandırma yapmak zorunda kalacaklar" dedi.

'nde inşaat şirketi çalışanlarının mahallelinin gözü önünde boş bir arsada bulunan ağaçları budama bahanesiyle kesmesi, mahallelinin büyük tepkisine neden oldu. Mahallelinin haber vermesi ile olay yerine gelen belediye ekiplerinden kaçmaya başlayan çalışanlar, bütün ekipmanlarını da olay yerinde bıraktı. Belediye ekipleri firmanın bütün araç ve gereçlerine el koyarak iş makinelerini de belediyenin otoparkına çekti.

SABAH'a konuşan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı , inşaat şirketinin bu kestiği ağaç karşılığında orman gibi ağaçlandırma yapmak zorunda kalacağını deli getirdi. Kayhan, bu şirketin Kadıköy'de bundan sonra kolay kolay iş yapmasının mümkün olmadığını belirterek yasada bu konuyla alakalı en üst düzey ceza neyse bu şirkete uygulanacağını söyledi.

Kadıköy’de ağaç katliamı cezasız kalmayacak! O katliamın videoları ortaya çıktı | Video

ORMAN GİBİ AĞAÇLANDIRMA YAPMAK ZORUNDA KALACAK

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan, "Bu ağaçları kesenlere en üst sınır neyse oradan ceza vereceğiz. Şu anda bu ağaçların kesilmesi emrini veren inşaat firmasının kestikleri o ağaca karşılık bir orman gibi ağaçlandırma yapmaması durumunda Kadıköy'e çivi çakmasına izin vermeyeceğiz. Haklarında tutanak tutuldu ve suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

BÜTÜN EKİPMANLARI BAĞLANDI

Kayhan, firmanın alanda bulunan bütün iş makinelerinin bağlandığını ve ağaçları kestikleri elektrikli testereleri de dahil pek çok ekipmanının belediyenin otoparkına çekildiğini söyledi.

KADIKÖY'DE KOLAY KOLAY İŞ YAPAMAYACAK

Kayhan, "Bu can bu bedende olduğu müddetçe bu inşaat şirketi bundan sonra Kadıköy'de öyle kolayca iş yapamayacak. Yazık, günahtır, o ağaçların ne hale getirildiğini görünce içim gitti. Bu işin peşini asla bırakmayacağız" diye konuştu.

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Kadıköy’de ağaç katliamı cezasız kalmayacak! O katliamın videoları ortaya çıktı
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