Kıyıya vuran kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor

Zeytinburnu, Ahırkapı'da demirli Morini Limanına kayıtlı 108 metrelik Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi geçtiğimiz Cuma günü şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenerek kıyıya oturmuştu.



Gemide bulunan Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov 'varagele' sistemiyle kurtarılmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, su altında geminin kıyıya vurduğu bölgede hasar tespit çalışması yapmıştı.



Olası bir deniz kirliliğine karşı da gemi etrafına bariyer sererek önlem alındı. Geminin haciz nedeniyle 2 yıldır Zeytinburnu açıklarında olması ve kıyıya vurduktan sonra altında hasar çalışması yapılmasının ardından gemi kendi kaderine terk edildi.



Geminin kıyıya vurmasından sonra iki personelinin kurtarılmasından sonra güvertelerdeki kapıların açık bırakıldığı ve kendi kaderine terk edildiği gözlemlendi.