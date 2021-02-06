Lokanta, kahvehane, restoranlar ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte gelişmeler...

Restoran, lokanta, kahvehane ve kafelerde uygulanan kısıtlama nedeniyle ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenen binlerce işletme sahibi merakla uygulanan yasakların kaldırılacağı o tarihi iple çekiyor. Son olarak gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmiş ve 1 Şubat'ta gerçekleşen toplantıda kısıtlamaların kaldırılacağına dair bir karar çıkmamıştı. Bu anlamda "Restoran ve kafeler ne zaman açılacak?" merak ediliyor…

RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Aşılama işlemlerinin başlaması, vaka sayıların kritik seviyelerin altına düşüyor olması nedeniyle normalleşme beklentileri yurt genelinde arttı. Kafe, lokanta, restoran, kahvehane gibi yeme içme yerlerinde paket servis ve gel al servis uygulaması devam ederken henüz bu işletmelerin hizmete tam anlamda açılacağı o tarih bilinmiyor…