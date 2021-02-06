Motosikletli genç, ağır yaralandı! Tesadüfen yoldan geçen babası yıkıldı!

BABANIN GÖZYAŞLARI

Bu sırada yoldan geçen Abdul El Hüseyin, yerde yatan kişinin oğlu olduğunu görünce şoke oldu. Oğlunun yanına koşan Hüseyin, gözyaşlarına hakim olamadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet El Hüseyin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.