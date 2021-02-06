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Piyasa değeri 2,5 milyon lira! 'de üretimi yapılan lüks dairelere baskın

İstanbul 'de polis ekipleri, serasına çevrilen iki lüks daireye baskın yaptı. Operasyonda piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan 192 kök ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 14:05 Son Güncelleme: 6.2.2021 14:13 ABONE OL
Piyasa değeri 2,5 milyon lira! Sarıyer'de uyuşturucu üretimi yapılan lüks dairelere baskın

Sarıyer'de iki lüks villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda değeri 2 buçuk milyon lira olan 192 Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Sarıyer Maslak'ta E. E. isimli kişinin lüks bir rezidansta 3 daire kiraladığı 3 dairenin 1'isinde kendisi otururken diğer ikisini uyuşturucu serasına çevirdiği bilgisine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 2 BUÇUK MİLYON LİRA!

İhbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 2 daire içerisinde piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan 192 kök Hint keneviri, çeşitli bitki besinleri, hassas tartı, iklimlendirme sistemleri ve üretimi arttırmak için hazırlanmış düzenekler ele geçirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli E. E. de gözaltına alındı. E. E.'nin bitkilerden daha fazla verim almak için, onlara müzik dinlettiği belirtildi. Ele geçirilen malzemeler ve 192 kök Hint keneviri Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nde sergilendi.

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Piyasa değeri 2,5 milyon lira! Sarıyer'de uyuşturucu üretimi yapılan lüks dairelere baskın
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