Piyasa değeri 2,5 milyon lira! Sarıyer'de uyuşturucu üretimi yapılan lüks dairelere baskın

Sarıyer'de iki lüks villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda değeri 2 buçuk milyon lira olan 192 Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Sarıyer Maslak'ta E. E. isimli kişinin lüks bir rezidansta 3 daire kiraladığı 3 dairenin 1'isinde kendisi otururken diğer ikisini uyuşturucu serasına çevirdiği bilgisine ulaştı.
PİYASA DEĞERİ 2 BUÇUK MİLYON LİRA!
İhbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 2 daire içerisinde piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan 192 kök Hint keneviri, çeşitli bitki besinleri, hassas tartı, iklimlendirme sistemleri ve üretimi arttırmak için hazırlanmış düzenekler ele geçirildi.