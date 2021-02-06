Polis, Esenyurt'ta bir aracı durdurdu! 4 şüpheli, silah ve yüklü para ile yakalandı!

19,5 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Bu şüphelinin GBT sorgulaması sonucunda hakkında kasten öldürme suçundan 15 yıl ile cezaevinden kaçma suçundan 4.5 yıl olmak üzere toplam 19.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bunun yanı sıra uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama, mermi bulundurma ve taşıma suçlarından arandığı belirlendi.