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Sahte oturma izni çetesi çöktü

'da ikamet etmek isteyen yabancı uyruklulara sahte sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzu üreten Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.

ÖZGÜR YILDIZ ÖZGÜR YILDIZ
Giriş Tarihi: 6.2.2021 14:04 ABONE OL
Sahte oturma izni çetesi çöktü

Yalova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların ikamet izni almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz ettikleri başvuru belgelerinden olan "Sağlık Sigorta Poliçesi" ile Vergi Dairesine yatırılan "Harç Makbuz"larını bilgisayar üzerinden bir kopyalama sistemi ile sahtelerini üreten Irak uyruklu A.A.K.A., M.J.A.A. ve İ.J.A.A.'yı gözaltına aldı. Çok sayıda yabancı uyruklu insanı dolandıran ve sigorta ücreti ile vergi kaybı açısından da kamu zararına neden olan şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin şimdiye kadar sahte evrak düzenleme suretiyle ikamet izni aldırdığı yabancıların tespitine yönelik de İl Göç İdaresinde geçmişe yönelik araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

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Sahte oturma izni çetesi çöktü
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