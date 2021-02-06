Şanlıurfa'da 4 adet kınalı keklik ele geçirdi

Alınan bilgilere göre Bozova İlçesinde Jandarma ekipleri Şanlıavşar yakınlarında yapılan yol armasında 2 şahsa ait, doğada usulsüz avlanarak evde beslendiği belirlenen 4 adet kınalı kekliğe el koydu. Keklikler Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şefliğine teslim edildi.



Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar müdürlüğünden yapılan açıklamada:



"Şanlıavşar karakol komutanlığı tarafından yol aramasından ele geçirilen 2 şahsa ait 4 adet kınalı keklik şube müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmıştır.Şanlıavşar karakol komutanlığı personeline teşekkür ederiz"denildi.