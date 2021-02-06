Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da 4 adet kınalı keklik ele geçirdi

'da 4 adet kınalı keklik ele geçirdi

Bozova ilçesinde jandarma ekipleri yol aramasında 4 adet kınalı keklik ele geçirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 6.2.2021 17:52 ABONE OL
Şanlıurfa'da 4 adet kınalı keklik ele geçirdi

Alınan bilgilere göre Bozova İlçesinde Jandarma ekipleri Şanlıavşar yakınlarında yapılan yol armasında 2 şahsa ait, doğada usulsüz avlanarak evde beslendiği belirlenen 4 adet kınalı kekliğe el koydu. Keklikler Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şefliğine teslim edildi.

Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar müdürlüğünden yapılan açıklamada:

"Şanlıavşar karakol komutanlığı tarafından yol aramasından ele geçirilen 2 şahsa ait 4 adet kınalı keklik şube müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmıştır.Şanlıavşar karakol komutanlığı personeline teşekkür ederiz"denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da 4 adet kınalı keklik ele geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA