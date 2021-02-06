Şanlıurfa'da iş yeri yangını, 2 yaralı

Yangın Haliliye ilçesi Bahçelievler mahallesi Cengiz Topel caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında yabancı uyruklu 2 kişi dumandan etkilenerek, zehirledi. mOlay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken yaralanan 2 yabancı uyruklu kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Balıklıgöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.